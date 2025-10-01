Cannstatter Volksfest: Mit den Studis werden die Zelte auch unter der Woche voll

An den Wochenenden sind die Festzelte proppevoll, aber wie füllt man sie an den Saure-Gurken-Tagen? Mit Extra-Partys für Studentinnen und Studenten. Eine Übersicht.
Wer hat die Studentinnen und Studenten auf den Cannstatter Wasen geholt? Wenn es nach Michael Schmiedt, dem Betriebsleiter des Festzelts Zum Wasenwirt, geht, waren das sie. „Schon vor 20 Jahren.“ Und zwar wegen einer einfachen Rechnung: „Unter der Woche müssen alle, die arbeiten, früh raus“, sagt Schmiedt. „Die Studierenden lassen die Vorlesung am nächsten Morgen vielleicht einfach sausen.“ Was nach Klischee klingt, geht auf: Der Wasenwirt hat durch die Studis auch an einem grauen Dienstag oder einem Sonntagabend das Zelt voll.