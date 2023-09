Zum Start des Cannstatter Volksfestes kann es regnerisch werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Freitag mit kühlem Wetter. „Tagsüber und am Abend kann es regnen“, erklärt Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart. Es lohnt sich als, einen Regenschirm einzupacken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad.

Auch wenn die Regenwahrscheinlichkeit am Samstag sinkt, rechnet Puckert mit einzelnen Schauern in der Region Stuttgart. Vor allem soll es aber kühler werden. „In der Nacht auf Sonntag können die Temperaturen auf fünf Grad fallen“, sagt er. Wer am Samstag also länger auf dem Cannstatter Volksfest bleiben will, sollte an eine wärmere Jacke denken.

Lesen Sie auch

Sonntag erwartet die Besucherinnen und Besucher dann aber wohl einen perfekten Festtag. „Die Sonne kommt raus und es bleibt wohl niederschlagsfrei“, sagt Puckert. Er rechnet mit Höchstwerten von 20 Grad am Nachmittag. Und auch in den darauffolgenden Tagen soll es „heiter bis sonnig“ bleiben, so der Experte.