Cannstatter Volksfest: Livestream zur Eröffnungsfeier – wie viele Schläge braucht der OB?
So war es im Vorjahr. OB Nopper schritt im Schwabenbräu-Zelt zur Tat. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone

Stuttgarts OB Frank Nopper sticht am heutigen Freitag das erste Fass beim 178. Cannstatter Volksfest sein. Wir übertragen live aus dem Dinkelacker-Zelt.

Wie man hört, nimmt Frank Nopper die Sache ernst. So ernst, dass der Stuttgarter OB im Vorjahr bei einer Stuttgarter Brauerei mit Zapfhahn und Schlegel übte, damit beim Ernstfall ja nichts schiefgehe. Zwei Schläge brauchte er 2024 bei der Eröffnung des Cannstatter Volksfestes. Damit hat er die Latte hoch gelegt. Ob er das toppen kann bei der Eröffnungsfeier 2025 im Dinkelacker-Zelt? Um 16 Uhr schreitet er zur Tat. Und Sie können dabei sein. Unsere Redaktion überträgt die Eröffnungsfeier live. Bis es heißt: „O’zapft isch!“:

 

Bis zum Sonntag, 12. Oktober 2025, können Besucherinnen und Besucher täglich das Angebot auf dem Wasen erleben. Das Festgelände ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 23 Uhr geöffnet, freitags von 12 bis 0 Uhr, samstags zwischen 11 und 0 Uhr sowie sonntags von 11 bis 23 Uhr.

 