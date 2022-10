33 Die Gaydelight-Party gehört zu den Events auf dem Wasen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Sie gehört seit mehr als 20 Jahren zu den Events auf dem Cannstatter Volksfest: Die Gaydelight-Party, bei der Vielfalt und Toleranz im Mittelpunkt stehen, und Diskriminierung und Vorurteile keinen Platz haben.

Nach zwei Jahren Coronapause kam am Donnerstagabend im Festzelt zum Wasenwirt also wieder die LGBTQ-Community zusammen. Feiern darf bei der Gaydelight-Sause natürlich jeder, aber die Party gehört ganz klar zu den größten Gay-Happenings in Stuttgart.

Mittendrin im kunterbunten Treiben: Die Hausband „Die Grafenberger“, die im Festzelt bereits seit Jahren mit ihren Cover-Hits für gute Stimmung sorgt. Auch DJ Michael Leupold heizte den feierfreudigen Wasenbesuchern ordentlich ein. In unserer Bildergalerie haben wir einige Aufnahmen des Abends für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch!

Wer noch im Festzelt feiern oder einfach über den Wasen schlendern will, hat noch bis zum 9. Oktober die Gelegenheit dazu. Dann geht das 175. Cannstatter Volksfest zu Ende.