An Lederhose bis zum Zerreissen gezerrt

1 Der Mann riss so lange an der Lederhose eines anderen Mannes, bis sie zerriss. (Symbolbild) Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Michael Nguyen

Auf dem Heimweg vom Wasen-Trubel zerreißt ein Mann die Lederhose eines Fremden – und das offenbar grundlos. Die Bundespolizei ermittelt.











Link kopiert



Man muss es wohl nicht verstehen: Ein 47-Jähriger soll auf dem Heimweg vom Cannstatter Wasen in Stuttgart so heftig an der Lederhose eines anderen Volksfestbesuchers gezerrt haben, dass die Hose riss. Wie die Bundespolizei mitteilte, soll der Mann beim Einsteigen in die S-Bahn in Bad Cannstatt an der Tracht des 40-Jährigen gezogen haben. Offenbar ohne erkennbaren Grund, hieß es von den Beamten.