Cannstatter Volksfest: Kretschmann verrät beim Fassanstich: Nie wieder in die „Kotztrommel“

Das 178. Cannstatter Volksfest hat begonnen. Zweimal schlug OB Frank Nopper auf den Zapfhahn, dann floss das erste Bier
Es ist Volksfest. Und auch schon ein bisschen Wahlkampf. Manuel Hagel wäre qua Amtes als Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion ohnehin zur Eröffnung des 178. Cannstatter Volksfestes ins Dinkelacker-Zelt gekommen. Aber als Möchtegern-Landesväterle schadet es nicht, sich blicken zu lassen. Konkurrent Cem Özdemir ward nicht gesehen. Dafür war nach langer Pause mal wieder Winfried Kretschmann dabei.