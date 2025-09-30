Cannstatter Volksfest: Körperliche Beschwerden: Polizei prüft Verdacht auf K.-o.-Tropfen

Drei Wasen-Besucher klagen plötzlich über körperliche Beschwerden – die Polizei prüft, ob K.-o.-Tropfen eine Rolle spielten. Was bisher bekannt ist und wie man sich schützen kann.
Nach dem ersten Wochenende des Cannstatter Volksfests verzeichnet die Polizei drei Verdachtsfälle, bei denen K.-o.-Tropfen im Spiel gewesen sein könnten. Demnach berichteten zwei Frauen am späten Freitagabend und ein Mann am Sonntag gegen 22 Uhr von körperlichen Beschwerden, wie Polizeisprecher Stephan Widmann auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte: „Derzeit werden Urinproben ausgewertet.“ Wann ein Ergebnis vorliegt, sei noch nicht abzusehen.