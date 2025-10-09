Cannstatter Volksfest: In welchen Stuttgarter Clubs Tracht nicht gern gesehen ist

Nicht jeder Club in Stuttgart freut sich über Wasengäste. Während manche Veranstalter klare Regeln aufstellen, nutzen andere das Publikum für extra Events.
Mit Jeans und T-Shirt ins Wasenzelt gehen, das macht heutzutage fast niemand mehr. Wenn um 0 Uhr die Festzelte dichtmachen, ist die Partystimmung aber noch lange nicht vorbei. Was passiert, wenn es einen nach der Party auf dem Cannstatter Volksfest noch weiter in die Innenstadt zieht? Wird man in Dirndl und Lederhose überhaupt in die Stuttgarter Clubs gelassen?