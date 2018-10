Cannstatter Volksfest in Stuttgart Narrenparty und wilde Tänze zum Wasen-Finale

Von red 15. Oktober 2018 - 11:55 Uhr

Mit einem Feuerwerk ist das Cannstatter Volksfest zu Ende gegangen. Das Stimmungsbarometer in den Festzelten schnellte am Sonntag noch einmal in die Höhe. Im Wasenwirt ließen es die Narren krachen.





Stuttgart - Der Trubel auf dem Cannstatter Volksfest ist vorbei, mit einem großen Feuerwerk ging die Sause am Sonntagabend zu Ende. Das Wetter bescherte den Veranstaltern noch einmal hohe Besucherzahlen.

Zum Abschluss schnellte das Stimmungsbarometer in den Festzelten noch ein letztes Mal in die Höhe. Auch bei Sonja Merz erklang zum vorerst letzten Mal ein „Prosit der Gemütlichkeit“.

Nicht weniger gefeiert wurde im Festzelt Zum Wasenwirt. Für Partystimmung sorgte dort zuerst ein Linedance-Programm für Freunde von Country- und Western-Musik. Danach fand ein Narrentreffen mit mehreren Narrenzünften und Fasnachtsvereinen aus Baden-Württemberg statt.

