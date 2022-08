Cannstatter Volksfest in Stuttgart

Der Aufbau der Hütten und Festzelte des 175. Cannstatter Volksfests auf dem Wasen in Stuttgart schreitet dieser Tage zügig voran. Vom 23. September bis zum 9. Oktober wird wieder groß gefeiert. Rund 260 Schausteller und acht Festzelte will das Volksfest aufbieten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Nach zweijähriger Corona-Pause dürfen die Festwirte endlich auf den Cannstatter Wasen zurückkehren. „Wir freuen uns darüber, dass die Festzeltbetreiber nach einer wirklich herausfordernden Zeit wieder ihrer Berufung nachgehen können“, wird Andreas Kroll, Geschäftsführer von in.Stuttgart, zitiert.

Das Volksfest bietet pro Tag Platz für rund 30.000 Besucher in den Festzelten. Neu ist in diesem Jahr die „Königsalm“ mit seiner Holzgalerie, an der mehrere handgeschnitzte, lebensgroße Figuren angebracht sind. Doch auch altbekannte Hütten werden wieder Gäste empfangen: „Sonja Merz“, „Klauss & Klauss“, „Fürstenberg“, „Göckelesmaier“, „Grandls“, „Schwabenwelt“ und „Wasenwirt“.

Wichtige Termine beim Volksfest

Eröffnungsfeier

Freitag, 23. September, um 15.30 Uhr durch Oberbürgermeister Frank Nopper im „Klauss & Klauss Dinkelacker Festzelt“

Schwäbischer Mundart-Gottesdienst

Sonntag, 25. September, 10 Uhr, in „Wilhelmer’s SchwabenWelt“

Historischer Volksfestumzug

Sonntag, 25. September, 11 Uhr, die Gespanne, Fahrzeuge und Gruppen ziehen vom Cannstatter Kursaal zum Cannstatter Wasen

VVS-Wasentag

Montag, 26. September, ab 12 Uhr, Inhaber von VVS-Jahresticket oder -Abo bekommen im Festzelt „Klauss & Klauss“ eine Maß gratis

Familientag

Mittwoch, 28. September und 5. Oktober ab 12 Uhr, ermäßigte Preise und Überraschungen für Kinder