Cannstatter Volksfest: Ein letztes Mal: Fruchtsäule aus den 70ern aufgebaut

Der Aufbau für das 178. Cannstatter Volksfest ist in vollem Gange. Die Bierzelte stehen schon. Nun ist auch die historische Fruchtsäule in Position gebracht worden - zum letzten Mal.
Sie steht. Wie eine Eins. Blau-golden strahlend wie ein Spätsommertag und ein Fest der Lebensfreude verheißend: die Fruchtsäule, das Wahrzeichen des Cannstatter Volksfestes auf dem Wasen, seit sie König Wilhelm I. 1818 für das erste „Landwirtschaftliche Fest zu Kannstatt“ von Hofbaumeister Nikolaus Friedrich von Thouret bauen ließ. Ein Trumm aus Stahl und Holz, 26 Meter hoch und sechs Tonnen schwer, das an den Haken genommen, zum Schweben gebracht werden und auf das Dach des Info-Pavillons gesetzt werden muss.