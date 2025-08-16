Cannstatter Volksfest: Fridas Pier goes Wasen: Neuer Club für die Almhütte Royal

Nur Bier war gestern – Schampus und Wein erobern das Volksfest. Immer mehr Clubs locken in die Zelte. Der Wirtin Nina Renoldi gelingt ein Coup: Fridas Pier steigt bei ihr ein!
Seit Generationen steht Bier auf dem Cannstatter Volksfest im Mittelpunkt. Doch in den letzten Jahren zeichnet sich ein Wandel ab: Immer mehr junge Besucherinnen und Besucher empfinden Maßkrüge und Ballermann-Musik als „uncool“. Hinzu kommt, dass ein Lifestyle rund um Wein, Drinks und Schampus besser zu Instagram & Co passt.