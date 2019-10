53 Am Feiertag wurde auf dem Cannstatter Volksfest richtig Gas gegeben. Foto: 7aktuell.de/Daniel Boosz/Daniel Boosz

Voll, voller, Wasen: Den Feiertag nutzten zahlreiche Besucher für einen Abstecher auf das Cannstatter Volksfest. Bei der Mallorca-Party gaben sich die Ballermann-Größen die Klinke in die Hand und auch Giulia Siegel stattete dem Wasen einen Besuch ab.

Stuttgart - Der Feiertag am Donnerstag machte seinem Namen alle Ehre. Auf dem Cannstatter Volksfest war fast kein Durchkommen mehr und die Festzelte brechend voll. Schon vormittags strömten die Massen auf das Festgelände und nutzten das schöne Wetter für einen Bummel über den Wasen oder ein paar Maß in den Festzelten. Am Abend wurde dann so richtig gefeiert.

Im Wasenwirt stand der Abend ganz unter dem Motto Mallorca-Party. Fast wie im Bierkönig oder Mega-Park heizten Ballermann-Größen wie Ikke Hüftgold, Almklausi oder Isi Glück der Menge mit ihren Auftritten im Festzelt so richtig ein.

Im Almhüttendorf war die Promidichte nicht weniger hoch. Bei der „Wasen-Gaudi“ feierte unter anderem Giulia Siegel mit zahlreichen prominenten Stuttgartern.

Alle Bilder vom Cannstatter Wasen am Feiertag sehen Sie in unserer Bildergalerie.