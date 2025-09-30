Cannstatter Volksfest: Essen, Service, Musik – Teil zwei unserer Umfrage zum Volksfest

1 Musik und Essen – keine unwichtigen Punkte beim Volksfest in den Zelten. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart/Kathrin Haasis

Acht große Festzelte gibt es auf dem Cannstatter Volksfest. Alle haben ihre Besonderheiten. Wir fragen unsere Leserinnen und Leser nach ihrer Meinung. Machen Sie mit!











Für manche Besucher gibt es nur ein bestimmtes Festzelt auf dem Cannstatter Volksfest, in das sie jedes Jahr gehen. Andere wiederum schwören auf das Gesamtpaket eines anderen Zelts. Und dann gibt es die Gäste, die keine Lieblingslocation haben und einfach dorthin gehen, wo es sich gerade anbietet. So oder so, alle acht Festzelte werden während der 17 Tage Volksfest auf dem Wasen wie immer gut gefüllt sein.