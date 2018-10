Cannstatter Volksfest Tausende strömen bei perfektem Herbstwetter auf den Wasen

Von red 07. Oktober 2018 - 12:41 Uhr

Zwischen Bierzelten, Achterbahnen und Essensständen tummeln sich am Wochenende Tausende auf dem Cannstatter Volksfest. Das traumhafte Herbstwetter spielt Schaustellern und Besuchern in die Karten.





Stuttgart - Die Sonne strahlt, die Karuselle drehen sich und in den Festzelten fließt das Bier in Strömen. Das traumhafte Herbstwetter mit Temperaturen über 20 Grad hat den Stuttgartern am Wochenende den Besuch auf dem Cannstatter Volksfest versüßt.

Mit Volksfest, Landwirtschaftlichem Hauptfest und strahlendem Sonnenschein herrschte am Samstag wieder reger Andrang auf dem Wasen. Zwischen Bierzelten, Achterbahnen und Essensständen haben sich Tausende Menschen auf dem Rummel getummelt.

Traumhaftes Wetter sorgt für großen Andrang

Rund 3,5 Millionen Besucher erwarten die Wasen-Veranstalter bis Mitte Oktober auf dem Cannstatter Volksfest - das gute Wetter könnte ihnen nun sogar mehr bescheren

Während die Besucher feierten, war für die Verkehrspolizei Hochbetrieb angesagt: Allein am Samstag schleppten die Ordnungshüter bis zum frühen Abend 43 falsch geparkte Fahrzeuge ab (wir berichteten).

