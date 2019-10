Neuzugang des VfB Stuttgart Philipp Förster – darum ist Joshua Kimmich sein Vorbild

Die kennen sich seit Teenager-Zeiten beim VfB Stuttgart. Und obwohl sich ihre Wege sportlich zunächst trennten, pflegen Philipp Förster und Joshua Kimmich eine Freundschaft. Hier erzählt der VfB-Neuzugang, was er am Bayern-Star so schätzt.