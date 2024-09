Cannstatter Volksfest: Der Rummel hat begonnen

1 OB Frank Nopper und Innenminister Thomas Strobl bei der Eröffnung des Volksfestes Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper hat das 177. Cannstatter Volksfest eröffnet. Nach zwei Schlägen war das erste Fass angestochen. Doch warum war seine Frau aufs Pferd gekommen?











Was der Kleiderschrank der Familie Nopper so hergibt, ist erstaunlich. Es fand sich darin eine Schürze. Nein, keine Kittelschürze, so wie sie früher jeder aufrechte Schwäbin ihr eigen nannte. OB-Gattin Gudrun Nopper trug am Freitag eine Stuttgart-Schürze mit dem Rössle in Schwarz-Gelb. Da müssen wir den kongenialen Zeichentrickpartner des Pferdles zitieren, wie sagte doch das Äffle: „Gell, da glotzsch!“