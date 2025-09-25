Cannstatter Volksfest: Der Cannstatter Wasen wird zur Sperrzone für E-Scooter

Volksfestbesucher, die mit Leihrollern anreisen, müssen eine der vier offiziellen Abstellflächen in Bad Cannstatt ansteuern. Auf dem Heimweg wartet auf die Nutzer eine weitere Hürde.
In Stuttgart können E-Scooter von vier verschiedenen Anbietern ausgeliehen werden. Auf den Cannstatter Wasen sollten Besucher des Volksfests jedoch mit keinem der Roller fahren. Egal ob Bolt, Dott, Lime oder Voi – von Freitag, 26. September, bis einschließlich Sonntag, 12. Oktober, wird das Festgelände und auch angrenzende Gebiete für die wendigen Flitzer einmal mehr zur Sperrzone. Die Abgabe der E-Scooter ist in Bereichen, in denen mit Besucherströmen zu rechnen ist, aus Sicherheitsgründen nicht möglich.