Am Freitag geht das Cannstatter Volksfest los – traditionell mit dem Fassanstich. In den letzten Tagen vor der Eröffnung befindet sich der Aufbau auf der Zielgeraden. Wir haben die Bilder.

Am Freitag, 27. September, wird das 177. Cannstatter Volksfest mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet. Doch bevor die Gäste in Scharen den Wasen stürmen, wird auch noch vier Tage vor dem Beginn fleißig aufgebaut.

Nachdem das Wahrzeichen des Volksfests – die Fruchtsäule – bereits Anfang August an ihrem angestammten Platz aufgestellt wurde und auch schon sämtliche Zelte seit Wochen auf die ersten Besucher warten, wird in den letzten Tagen vor der Eröffnung noch so manches Fahrgeschäft auf Hochglanz poliert und so mancher Stand geschmückt.

Wir haben die Bilder vom Aufbau, der sich mittlerweile auf der Zielgeraden befindet. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke!

Das Cannstatter Volksfest findet vom 27. September bis einschließlich 13. Oktober statt und endet mit dem traditionellen Feuerwerk.