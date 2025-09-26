Cannstatter Volksfest: Das Volksfest-Outfit des Tages

1 Das Wasenoutfit des Eröffnungstags ist rosa: Gerade hat Lea Bauser noch ihre Freundin beim Kauf einer passenden Bluse im Wasenstore Allgaeulilie beraten, da präsentiert sie ihr eigenes Dirndl. Das farbenfrohe Kleidungsstück hat die 23-Jährige aus Offenau schon öfter auf den Wasen begleitet. Die rosa Sportschuhe passen bestens zum Rest. Jetzt wird erst einmal über den Festplatz gebummelt, dann geht es in eines der Festzelte. Foto: Eberhard Wein

Was ziehen wir an? Diese Frage gehört zu jedem Wasen-Besuch. Unsere Zeitung kürt während des Volksfests täglich ein Outfit. Im Anschluss können unsere Leser abstimmen.











Dirndl, Schürze, Schärpe, Lederhose, Janker oder Weste – mehr als vier Millionen Besucher werden beim 178. Cannstatter Volksfest erwartet, und sehr viele davon werden in Tracht auf dem Wasen erscheinen. Denn: Trachten sind en vogue wie nie. Ob klassisch in gedeckten Farben oder modern und knallbunt, erlaubt ist was gefällt – und was gefällt, liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. In diesem Fall: Im Auge unserer Leserinnen und Leser.