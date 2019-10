21 „Thank God it’s Friday“ lautete das Partymotto im Wasenwirt. Foto: www.7aktuell.de//Daniel Boosz

Bevor am Sonntag das Cannstatter Volksfest endet, hat das Partyvolk es bei „Thank God it’s Friday“ im Wasenwirt noch einmal krachen lassen. Wir haben die Bilder dazu.

Stuttgart - Nach einer langen Arbeitswoche hieß es im Wasenwirt wieder „Thank God it’s Friday“. Zahlreiche Party-Besucher nutzten die Gelegenheit das Wochenende im Festzelt einzuläuten. Während tagsüber die Band „Rockspitz“ für die musikalische Unterhaltung zuständig war, sorgten am Abend „Die Grafenberger“ und „DJ Robin“ für die passende Atmosphäre.

Bereits am Donnerstag stand die Gaydelight-Party auf dem Programm, die bereits seit 20 Jahren auf dem Cannstatter Volksfest gefeiert wird. Am Sonntag endet das 174. Volksfest, das in diesem Jahr rund 3,5 Millionen Besucher anlocken wird.

Die schönsten Bilder der „Thank God it’s Friday“-Party haben wir in unserer Galerie gesammelt.