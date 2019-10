42 Die nächste SWR-Wasenparty mit Hits aus den Charts und beliebten Klassikern steigt am 12. Oktober. Foto: 7aktuell.de/Daniel Boosz

Ein volles Zelt und beste Stimmung: Am Samstagabend feierten die Volksfestgänger beim Wasenwirt die SWR-3-Wasenparty. Wir haben die besten Bilder der Volksfest-Sause.

Stuttgart - Was wären Volksfest-Samstage ohne die SWR3-Wasenparty? Seit Jahren schon lädt der Radiosender immer wieder samstags aufs Cannstatter Volksfest – um mit eigenen DJs und mit Partybands für Stimmung zu sorgen.

Bereits am Freitag hatte es die Partymeute beim Wasenwirt krachen lassen (hier gibt es die Bilder). Unter dem Motto „Thank God it’s Friday“ strömten unzählige Besucher ins Fetzelt, um ausgelassen Party zu machen, ohne sich am Morgen danach total verstrahlt aus dem Bett quälen zu müssen. Angeheizt wurden sie von einer Liveband.

Rund 1,5 Millionen Menschen haben seit der Eröffnung am vergangenen Freitag den 174. Cannstatter Wasen besucht. Für alle, die die SWR3-Wasenparty am Samstag verpasst haben: Die nächste Partyrunde mit Hits aus den Charts und beliebten Klassikern findet am 12. Oktober statt.