Cannstatter Volksfest: Alkoholfrei auf dem Wasen? Eher die Ausnahme!

Die auf dem Volksfest angebotenen alkoholfreien Biere schmecken zwar gut, sie werden aber wenig getrunken. Alkoholfrei gehe auf Kosten der Geselligkeit, erklärt ein Wirt.
Es wird in der Maß serviert, ist goldfarben und mit einer hübschen weißen Schaumkrone: Als scheinbar gleichwertiger Partner hat das alkoholfreie Bier längst in alle Festzelte auf dem Cannstatter Wasen Einzug gehalten. „Man braucht keinen Alkohol mehr“, sagt der Stuttgarter Biersommelier Christian Goldemann nach einer Verkostungsrunde. Gleich das erste Testbier im Fürstenberg-Zelt erstaunt den Experten, „wirklich Klasse“ lautet sein Urteil über das Pilsner mit 0,0 Volumenprozent Alkohol. Etwas malziger und süßer als die klassische Fürstenberg-Variante ist es seiner Meinung nach – „angenehm hopfig und sehr süffig“. Trotzdem bestellen die wenigsten Gäste auf dem Wasen alkoholfreies Bier, berichten die Wirte. In den Restaurants verzichten sie zunehmend auf Promille, im Festzelt bleibt es nur eine Randerscheinung.