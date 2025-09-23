Cannstatter Volksfest: 500 Euro für eine Nacht im Hotel – zur Wasenzeit explodieren die Preise

Zur Wasenzeit schnellen die Hotelpreise in die Höhe. Wie rechtfertigt die Branche die enormen Schwankungen – und die teils extremen Ausreißer nach oben?
Wer zum Cannstatter Volksfest anreist und in Stuttgart übernachten möchte, muss tief in die Tasche greifen: Wenn das Fest an diesem Freitag beginnt, werden die Hotelpreise in der Stadt spürbar ansteigen. Während ein Doppelzimmer in einer einfachen Unterkunft am Wochenende vor Festbeginn 50 bis 60 Euro kostete, liegen die günstigsten Zimmer nach Festbeginn bei 90 bis 110 Euro – nahezu eine Verdoppelung, wie ein Blick auf gängige Preisvergleichsportale (z. B. Booking.com) zeigt.