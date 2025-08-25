Cannstatter Volksfest 2025: Bierpreis auf dem Wasen über 15 Euro - in welchem Zelt kostet die Maß wie viel?

Noch wird auf dem Weindorf gefeiert, doch bald schon beginnt das Cannstatter Volksfest. Maß statt Viertele heißt es dann wieder, was muss man fürs Bier ausgeben?
Die Bürger waren grantig und forderten Abhilfe, erst mit Worten, dann mit Fäusten. Das Bier sollte teurer werden. Einen ganzen Pfennig! Also stürmten die Menschen die Brauereien, schlugen sie kurz und klein. Die herbeigerufenen Soldaten verbrüderten sich mit den Protestierern. Schließlich kuschte König Ludwig I. und machte das Bier wieder billiger. Diese Episode von 1844 ging als Bierkrieg in die Münchner Stadtgeschichte ein. Immer wieder entzündete sich dort an teurem Bier der Volkszorn. 2004 sah der Bayerische Trachtenverband die Wiesn auf dem Weg zu einer „reinen Remmidemmi-Veranstaltung“. Die Maß Bier kostete erstmals mehr als sieben Euro. Einheimische könnten sich das unmöglich leisten. Anno 2004 verlangte man in Bad Cannstatt 7,20 Euro. 21 Jahre später sind wir über 15 Euro angelangt.