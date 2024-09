Cannstatter Volksfest 2024: Noch wird gearbeitet, geschraubt und geputzt

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Riesenrad, Festzelte und Verkaufsstände werden aufgebaut und ausgestattet für das 177. Cannstatter Volksfest (27. September bis 13. Oktober). Auch in diesem Jahr rechnen die Organisatoren des Traditionsfests wieder mit einer Vielzahl von Besuchern. 2023 wurden insgesamt 4,3 Millionen Besucherinnen und Besucher auf dem Wasen gezählt.

Schon seit Montag, 5. August, steht das Wahrzeichen des Cannstatter Volksfests an seinem angestammten Platz auf dem Wasen: die Fruchtsäule. Mit dem Aufstellen der 26 Meter hohen Säule ist der Startschuss für den Countdown rund zwei Monate vor Beginn des Volksfests gefallen. Mittlerweile sind auch die Arbeiten an den actionreichen Fahrgeschäften und den abwechslungsreichen Ständen in vollem Gange.

Fahrgeschäft „Infinity“ – Adrenalin in 65 Metern Höhe

Fahrgeschäfte sorgen bei Groß und Klein jedes Jahr aufs Neue für Begeisterung. Für Mutige geht es bei einigen Attraktionen ganz schön hoch hinaus, beispielsweise beim Fahrgeschäft „Infinity“. Das ist eine Riesenschaukel, die das Adrenalin in 65 Metern Höhe ganz schön in Wallung bringt. Auch beliebt ist die „Wilde Maus“, die Besucherinnen und Besucher in ihrem Wagen hin und her rüttelt.

Romantische Stimmung hoch oben im Riesenrad, nasse Angelegenheit auf der Wasserbahn und gruselige Stimmung in der Geisterbahn – das alles und noch mehr wird es 2024 wieder auf dem Wasengelände geben. Diese Attraktionen werden aktuell aufgebaut, ebenso die Festzelte. Auch die Betriebe der Schaustellerinnen und Schausteller müssen bis zur Eröffnung des Fests stehen. Rund 300 Betriebe erwarten die Gäste wieder.

Mit dem traditionellen Fassanstich durch Oberbürgermeister Frank Nopper wird die diesjährige Veranstaltung eröffnet. Um 16 Uhr im Grandls Hofbräu Zelt wird sich am Freitag, 27. September zeigen, wie viele Schläge der Schultes dieses Jahr zum Bier braucht.

Ab dann geht es los mit abwechslungsreichen Programmpunkten, darunter der große historische Volksfestumzug am Sonntag, 29. September, sowie das Musikfeuerwerk als Abschluss des Volksfests am Sonntag, 13. Oktober.