Am Freitag startet das 176. Cannstatter Volksfest. Der Aufbau und die letzten Vorbereitungen sind fast vollständig abgeschlossen. Die Besucher können sich in wenigen Tagen auf zahlreiche Stände, Fahrgeschäfte und Bierzeltatmosphäre freuen.

Der Aufbau des 176. Cannstatter Volksfest ist in vollem Gange. Neben den traditionellen Festzelten treffen nach und nach auch die Schausteller mit ihren Betrieben ein. Einige sind mit dem Aufbau schon fast fertig, andere müssen sich ranhalten, damit sie rechtzeitig zu Eröffnung des Volksfestes fertig werden, denn es gibt noch einige Lücken auf dem Wasen.

Zwischen dem 22. September und 8. Oktober genießen rund vier Millionen Wasen-Besucher das bunte Treiben auf dem Volksfest.

Offizieller Startschuss

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier des Volksfests am 22. September um 16 Uhr darf auch in diesem Jahr der Fassanstich nicht fehlen. Am Freitag übernimmt Oberbürgermeister Frank Nopper diese Aufgabe. Das Event findet in der „Wilhelmers Schwabenwelt“ des Festwirts Michael Wilhelmer statt. Erst nach einem erfolgreichen Fassanstich darf in allen Festzelten und Gastronomiebetrieben Bier ausgeschenkt werden.

Mit Böllerschüssen an der Fruchtsäule wird der offizielle Startschuss gegeben, dass die Krüge mit Hopfen und Malz gefüllt werden dürfen. Damit beginnt der Trubel.

Die Besucher-Highlights

Die traditionelle Fruchtsäule ist zurück. Auf ihrem angestammten Platz ragt die imposante, mit Früchten dekorierte, 26 Meter hohe und 3,5 Tonnen schwere Holzsäule nun wieder in die Höhe. Sie ist das Wahrzeichen des Cannstatter Volksfests und seit 1818 der Mittelpunkt der Feierlichkeiten.

Neben Riesenrädern, Achterbahnen und Freefalltower gibt es auf dem Fest auch in diesem Jahr zahlreiche andere Fahrgeschäfte. Vom Kinderkarussell bis hin zur Geisterbahnen wird jeder Altersgruppe etwas geboten.

Angekündigt sind bis zu 320 Schausteller mit einer großen Auswahl an süßen und herzhaften Speisen, Fahrgeschäften und Buden.

Krönender Abschluss

Am letzten Abend erstrahlt der Himmel über dem Volksfest in bunten Lichtern und Farben. In einem etwa zehnminütigen Feuerwerk zeigt der mehrfache Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner zu einem mitreißenden Medley aus bekannten Hits sein Können und verzaubert die Wasen-Besucher mit einem gigantischen Feuerwerk.