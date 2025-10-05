Cannstatter Volksfest: 1200 Betriebe wollten auf den Wasen – Die Macher hinter den Kulissen

Das Cannstatter Volksfest ist wie eine Stadt für sich. Doch wer entscheidet, welche Betriebe zugelassen werden? Welche Regeln gibt es? Und wer hat Einfluss?
Wer nicht genau hinschaut, wird das kleine Gebäude-Ensemble auf dem Wasen zwischen all den Buden womöglich gar nicht bemerken. Und doch entscheidet sich hier, zwischen Wasenwache der Polizei, Deutschem Rotem Kreuz und Geisterbahn, wie das Cannstatter Volksfest aussieht. Denn das zweitgrößte Volksfest der Welt ist auch bei Schaustellern und Händlern äußerst gefragt.