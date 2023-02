1 Intersport Britzelmayer wird im September das Carré in Bad Cannstatt verlassen. Foto: Iris Frey

Andreas Britzelmayer wird den Vertrag nicht mehr verlängern. Das Geschäft wird seinen Betrieb im September in Bad Cannstatt aufgeben.









Der 43-jährige Geschäftsführer Andreas Britzelmayer verlässt den Seelberg in Bad Cannstatt ungern. „Es fällt mir schwer“, sagt der selbstständige Kaufmann, der unter dem Dach des Einkaufsverbunds Intersport agiert. Schließlich war das Geschäft in der Wildunger Straße, in das er 2006 zog, sein erstes. Hoffnungsvoll hat er es damals eröffnet. Insgesamt 17 Jahre war er im Carré und hat im ersten Obergeschoss auf rund 700 Quadratmetern vielerlei Sportartikel verkauft. Besonders gut liefen Fußballartikel, Laufschuhe und Freizeitbekleidung sowie Skiartikel und die entsprechende Ausrüstung dazu. Durch die Corona-Pandemie war auch die Nachfrage nach Inlineskates und Wanderartikeln groß, hat er festgestellt. „Wir waren immer zufrieden, auch mit dem Umsatz“, sagt Britzelmayer.

Doch jetzt habe sich die Lage geändert. Er nennt die Inflation sowie zu erwartende Mietsteigerungen: „Da kann ich nicht mehr langfristig planen.“ Deshalb schließt er schweren Herzens Ende September. „Ich hätte wieder einen langfristigen Mietvertrag abschließen müssen. Das ist mir derzeit zu unsicher“, sagt der Geschäftsmann. Wie lange er sich ans Carré hätte binden müssen, will er nicht sagen. Die zwei Jahre Corona-Pandemie seien nicht einfach gewesen. Nun sei alles nochmals ernster: „Ich weiß nicht, wohin sich die Preise entwickeln oder die Personalkosten.“

Zehn Mitarbeiter brauchen eine neue Stelle

Vor kurzem hat der Räumungsverkauf begonnen. Die Frühjahrsware wird Britzelmayer noch bekommen. So gebe es noch bis zum Schluss aktuelle Waren im Angebot. Von der Schließung betroffen seien etwa zehn Mitarbeiter, die jetzt etwas Neues suchen. „Ich unterstütze sie dabei“, sagt er.

In Stuttgart und der Region gibt es nach Angaben von Intersport derzeit sieben Händler im Einkaufsverbund. In Stuttgart selbst wird es nach Britzelmayers Schließung noch vier solche Geschäfte geben. Dass die Beratung in seiner Filiale geschätzt wurde, habe er am Einzugsgebiet seiner Kunden gemerkt: Viele seien aus dem Rems-Murr-Kreis gekommen, aus Waiblingen und Esslingen. Von Herbst an kümmert sich der Geschäftsmann dann um seinen Laden in Geislingen an der Steige mit rund 1200 Quadratmetern Fläche.

Centermanagement verhandelt mit einem möglichen Nachmieter

Wie Anke Wölfer vom Centermanagement MVGM des Carrés Bad Cannstatt sagt, ist sie mit einem Nachmieter für Britzelmayer bereits im Gespräch. Einen Namen kann sie noch nicht nennen. Zudem erklärt sie, dass der Textilhändler NKD im ersten Obergeschoss im März auf 400 Quadratmetern in der Nachfolge des Bekleidungsgeschäfts Ulla Popken einziehen wird. „Wir hoffen, dass es dort vor Ostern eine Eröffnung gibt.“

Indes bedauert der Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins Bad Cannstatt, Achim Barth, dass das Intersport-Geschäft im Carré aufhört. „In Bad Cannstatt gibt es noch den Sport Haizmann. Dennoch, dass Britzelmayer geht, ist ein Verlust.“ Er hofft auf eine gute Nachfolge im Carré und rechnet, dass weitere Einzelhändler wegen der Energiekrise Probleme bekommen. Dirk Strom, Vorsitzender der Altstadt Bad Cannstatt, erklärt: Es sei immer ein Verlust, wenn ein inhabergebundener Fachhändler gehe. Doch er mache sich derzeit noch mehr Sorgen um die Leerstände der Läden in der Cannstatter Marktstraße.

Der Handelsverbund Intersport

Umsatzentwicklung

Der Handelsverbund Intersport mit Sitz in Heilbronn blickte zuletzt auf ein kräftiges Umsatzwachstum, bedingt durch den Outdoor-Trend und die Nachfrage nach bequemer Homeoffice-Kleidung. Im Ende September beendeten Geschäftsjahr 2021/22 setzten die angeschlossenen Händler vergangenes Jahr rund 3,3 Milliarden Euro um und damit 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Das sei ein Umsatzrekord. Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Geschäftsjahr 2018/19 betrug das Plus 14 Prozent.

Zuwächse bei Outdoor

Die größte Produktkategorie Outdoor sei auch durch die Corona-Pandemie getrieben um 13 Prozent gewachsen. Bei sportinspirierter Freizeitkleidung ging es um 36 Prozent nach oben. Jogginghose und Sportschuhe seien ein Stück weit an die Stelle von Anzug und Lederschuhen getreten. Beim Wintersport (plus 200 Prozent) gab es einen kräftigen Nachholeffekt.

Im Verbund von Intersport

sind deutschlandweit rund 1700 Geschäfte angeschlossen. Rund 460 davon firmieren unter dem Namen Intersport. if