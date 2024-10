Cannstatter Carré: Action eröffnet die nächste Filiale in Stuttgart

Der Non-Food-Discounter Action ist nun auch in Bad Cannstatt im Cannstatter Carré an der Wildunger vertreten. Auf einer Verkaufsfläche von 879 Quadratmetern finden Kundinnen und Kunden künftig über 6000 Produkte aus insgesamt 14 Kategorien − von Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug und Multimedia über Haushaltswaren, Garten- und Outdoorartikel bis hin zu Körperpflege, Mode und Heimtextilien.

Erst vor Kurzem eröffnete Action ein Geschäft in den Königsbau-Passagen in der Stuttgarter Innenstadt. „Mit der Eröffnung in Stuttgart-Bad Cannstatt setzen wir unseren Expansionskurs fort und etablieren die Marke Action weiter auf dem deutschen Handelsmarkt. Unser Ziel ist es, im gesamten Bundesgebiet weitere attraktive Standorte zu erschließen“, so Heiko Großner, Geschäftsführer von Action Deutschland. Das Unternehmen betreibt mittlerweile über 500 Filialen in Deutschland.

Das Action-Team in Bad Cannstatt umfasst zwischen 15 und 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit und sucht noch Verstärkung. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.arbeitenbeiaction.de.