Die Eisenbahnstraße fungiert künftig als Fahrradstraße und wird per Blitzer überwacht. Foto: Uli Nagel

Nach gut einem Jahr Bauzeit ist der Vorplatz am Cannstatter Bahnhof fertig umgestaltet. Es fahren weniger Autos, dafür gibt es mehr Grün und einen einheitlichen Belag. Vorfahrt haben jetzt Fußgänger und Fahrradfahrer











Das nennt man wohl eine Punktlandung: Rechtzeitig zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft ist der neue Bahnhofsplatz in Bad Cannstatt nach gut einjähriger Umbauzeit fertig geworden. Anfang Juni wurden mit dem Einbau der Asphaltdecke in der Bahnhofstraße die wesentlichen Arbeiten abgeschlossen. „Die Herausforderungen beim Ablauf der Baustelle und für den Verkehr in dieser Zeit waren groß“, bilanziert Jürgen Mutz, der Leiter des städtischen Tiefbauamts. Immerhin fast 9000 Quadratmeter „hoch frequentierte städtische Fläche“ wurden umgestaltet. „Jetzt hat die Stadt einen neuen Bahnhofsplatz, der über die EM hinaus ein echter Zugewinn für den gesamten Stadtbezirk Bad Cannstatt sein wird“, sagt Mutz.