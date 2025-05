Cannes: Ralf Schumacher und Étienne auf dem roten Teppich

1 Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne bei der "Alpha"-Filmpremiere in Cannes. Foto: Action Press / Alberto Terenghi / ipa-agency.ne

Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne besuchten zusammen die Premiere des Films "Alpha" beim Festival in Cannes.











Der ehemalige Formel-1-Star Ralf Schumacher (49) und sein französischer Partner Étienne Bousquet-Cassagne (35) besuchten am Montag die Premiere des Films "Alpha" bei den 78. Filmfestspiele im südfranzösischen Cannes. Zu diesem Anlass hatten sich die beiden Herren in klassischen Smokings - schwarze Jacke mit seidigem Revers, weißes Hemd, schwarze Fliege, schwarze Anzughose sowie schwarze Lackschuhe, in Schale geworfen.