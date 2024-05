1 Eva Green ist in diesem Jahr Teil der Jury in Cannes. Foto: IMAGO/Xinhua//Gao Jing

Es ist reiner Zufall, dass das Filmfestival von Cannes am selben Tag beginnt, an dem Filmemacher Roman Polanski von einem französischen Gericht freigesprochen wurde. In dem Verfahren gegen Polanski ging es nur indirekt um sexuelle Gewalt - aber dies ist das Thema, das sieben Jahre nach Beginn von MeToo mehr denn je die Filmwelt in Cannes beschäftigt.