Cannes: Denzel Washington ermahnt Fotografen und erhält Ehrenpreis

Denzel Washington kam für die Premiere seines neuen Films nach Cannes. Foto: Gao Jing/XinHua/dpa

Denzel Washington zeigt sich in Cannes auf dem roten Teppich. Als er von einem Fotografen begrapscht wird, versteht er keinen Spaß. Und der Filmstar wird noch anders auf die Palme gebracht.











Cannes - Auf die Palme gebracht: Oscar-Preisträger Denzel Washington ist auf dem roten Teppich in Cannes mit einem Fotografen aneinandergeraten - und hat kurz danach bei dem Filmfestival überraschend eine Goldene Ehrenpalme überreicht bekommen. Washington (70) besuchte am Montagabend die Premiere seines Films "Highest 2 Lowest". Washington spielt in dem Thriller von Spike Lee die Hauptrolle.