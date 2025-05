Cannes: Cara Delevingne präsentiert sich in neuem, düsteren Look

Cara Delevingne präsentiert sich in neuem, düsteren Look

1 Cara Delevingne in Cannes. Foto: ddp/abaca press

Düster-Dress: 2022 löste die Serie "Wednesday" 2022 den dunklen Mode-Trend aus, Cara Delevingne reanimierte ihn für den Red Carpet des Filmfests in Cannes: Gothic statt Glamour.











Mit pechschwarzen Haaren im Wet-Wolf-Cut im burgunderroten A-Linienkleid hatte Model Cara Delevingne alle Paparazzi-Linsen auf sich gezogen, als sie am Mittwoch über den roten Teppich des 78. Filmfestivals in Cannes schritt. Die 32-Jährige erschien zur Premiere von "The History Of Sound" mit einem neuen Haarschnitt und Farbe.