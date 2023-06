1 Benjamin Gatterer hofft, dass die Legalisierung von Cannabis künftig auch Produzenten von Cannabidiol-Erzeugnissen entlastet. Foto: Gottfried Stoppel

Winnenden - Die Ansage des neuen Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blienert (SPD) ist klar: Die Ampelkoalition will ein Gesetz verabschieden, das Erwachsenen in Deutschland erlaubt, in lizenzierten Geschäften legal Cannabis als Genussmittel zu kaufen. Benjamin Gatterer aus Winnenden ist einer der Menschen, welche die Debatten um eine Legalisierung von Cannabis ganz genau verfolgen. „Das wäre eine Sensation“, sagt der 27-Jährige und fügt hinzu: „Wenn das Gesetz überhaupt noch in dieser Legislaturperiode kommt.“