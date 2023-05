1 Die Legalisierung von Cannabis nimmt weiter Fahrt auf – wird Stuttgart dabei eine besondere Rolle spielen? (Symbolbild) Foto: imago images/Westend61/Aitor Carrera Portà via www.imago-images.de

Der Gesetzentwurf zur ersten Stufe, Cannabis in Deutschland zu legalisieren, steht seit Ende April. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will diesen zeitnah im Bundestag präsentieren, der dann darüber zu entscheiden hat, ob Privatpersonen oder sogenannte Cannabis Social Clubs in gesetzlich reglementiertem Rahmen anbauen dürfen. Unterdessen denkt man in Stuttgart bereits über die zweite Stufe der Legalisierungspläne nach: Es sollen Modellstädte gefunden werden, in denen wissenschaftlich begleitet noch weitreichendere Lockerungen ausgelotet werden – wie der legale Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften. Kommt die Landeshauptstadt dafür in Frage?