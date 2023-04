1 Die Pläne zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland werden konkreter (Symbolbild). Foto: IMAGO/Jochen Eckel

Am Mittwoch sollen die überarbeiteten Gesetzespläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für die Cannabis-Legalisierung vorgestellt werden. Jetzt schon sickern Details durch.









Einem Bericht zufolge sollen in Deutschland der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum künftig legal sein. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) sehen das die überarbeiteten Gesetzespläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für die Cannabis-Legalisierung vor, die am Mittwoch vorgestellt werden sollen. Der freie Verkauf von Cannabis soll zunächst nur in Modellprojekten möglich sein.

Zudem sollen sogenannte Cannabis Social Clubs legalisiert werden, wie das RND weiter berichtete. Diese Vereine versorgen ihre Mitglieder mit Cannabisprodukten aus dem eigenen Anbau. Das Modell gibt es bereits in Spanien und Malta.

Damit die Europäische Union (EU) die deutsche Cannabis-Legalisierung genehmigt, soll es anderes als ursprünglich vorgesehen zunächst keinen generellen freien Verkauf von Cannabis-Produkten geben. Vielmehr sei die Abgabe in lizenzierten Geschäften nur in regionalen Modellprojekten geplant, die auf fünf Jahre befristet sind. In den betreffenden Regionen soll dann wissenschaftlich untersucht werden, wie sich der legale Verkauf auf den Konsum und den Schwarzmarkt auswirkt.