Cannabis-Legalisierung: Anbauvereine für Cannabis können Anträge stellen

1 Nach der Cannabis-Legalisierung am 1. April, dürfen ab dem 1. Juli nun nicht kommerzielle Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern an den Start gehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Georg Wendt

Nach der Freigabe von Cannabis für Erwachsene tritt eine zweite Stufe in Kraft. Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern können starten. Dabei spielt eine Freiburger Behörde eine wichtige Rolle.











Vereine zum Anbau von Cannabis können von diesem Montag an auch im Südwesten ihre Betriebserlaubnis beantragen. Landesweit zuständig ist das Freiburger Regierungspräsidium, wie die Behörde mitteilte. Sie rechnet damit, von den sogenannten Anbauvereinigungen im Land eine dreistellige Zahl von Anträgen zu bekommen - also mindestens 100. Vor dem Stichtag lagen noch keine Gesuche vor, wie eine Sprecherin auf Anfrage in Freiburg ergänzte.