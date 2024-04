1 Dass Kiffen nun legal ist, freut bei der Polizei wenig. Foto: dpa/Paul Zinken

Weniger Arbeit erwartet der Ludwigsburger Polizeipräsident Thomas Wild nicht durch die Legalisierung des Cannabis-Konsums. Warum die Polizei nun genauer kontrolliert und welche Folgen für den Straßenverkehr befürchtet werden.











Link kopiert



„Eine Erleichterung für unsere Arbeit sehe ich nicht“, sagte der Ludwigsburger Polizeipräsident Thomas Wild zur seit 1. April geltenden Legalisierung des Cannabis-Konsums. Bei einem Pressegespräch sind die Präsidiumsspitzen auf die Unfall- und Straftatenzahlen 2023 in den Landkreises Ludwigsburg und Böblingen eingegangen. Wild und seine Kollegen treibt gerade aber auch der Umgang mit dem neuen Gesetz um. „Schon allein wegen der Vorgaben, wo der Konsum weiterhin verboten ist, wird die Legalisierung nicht zur Entlastung führen“, sagte Wild. Unter anderem darf in der Nähe von Kindergärten und Schulen weiterhin nicht gekifft werden. Auf die Kontrolle solcher Vorgaben spielt Wild an.