Cannabis im Kreis Ludwigsburg: Die wohl erste Hanfplantage entsteht an einem geheimen Ort

1 Wenn es nach Michael Tizzano geht, sollen hier bald rund 1000 Hanfpflanzen wachsen. Vorher muss aber der Boden komplett umgepflügt werden. Foto: Emanuel Hege

Das Geschäft mit der Hanfpflanze kommt langsam ins Rollen, eine Gruppe um den Ludwigsburger Michael Tizzano baut die wohl erste Hanfplantage im Landkreis. Die Unsicherheiten sind groß – und ein Anwalt warnt.











Zweimal dreht Michael Tizzano den Schlüssel in dem eisernen Schloss herum, mit einem Quietschen öffnet sich das Tor zu einer alten Gärtnerei. Es geht vorbei an Kulturtischen mit Krokussen und Orchideen in ein großes, leer stehendes Gewächshaus. Die Luft ist feucht und zwischen den Steinplatten bahnt sich hier und da Unkraut seinen Weg. In den Ecken stehen ungenutzte Gartengeräte, die Erdfläche ist trocken und zusammengepresst – nur der Rhythmus mehrerer Sprinkleranlagen verrät, dass hier etwas vorangeht.