Cannabis im Kreis Göppingen: Kiffer-Clubs müssen noch warten

Seit Juli sind sogenannte Social-Clubs zum legalen Anbau und Konsum von Cannabis erlaubt. Auch Vereine in Göppingen und Geislingen möchten eine Anbaulizenz und haben Vorarbeit geleistet. Wann sie mit dem Pflanzen beginnen können, ist allerdings offen.











Noch steht, laut dem Geislinger Cannabis-Social-Club Chilltime, die 400 Quadratmeter große Industriehalle für den geplanten neuen Standort des Vereins leer. Das könnte sich aber schon in wenigen Wochen ändern. Denn dort will der Verein in Zukunft Cannabis anbauen. Wo sich die Halle befindet, möchte der Verein erst dann bekannt geben, wenn das Genehmigungsverfahren erfolgreich war. Nach wochenlanger Vorarbeit habe Chilltime nun einen Großteil der Bürokratie erledigt. „Wir haben im ersten Schritt vor ein paar Monaten unseren Verein angemeldet. Danach stand die Ausarbeitung des Konzeptes samt Sicherheitsrichtlinien, Hausordnung, Jugendschutz- und Suchtpräventionsmaßnahmen an“, erzählt Anbauleiter Corvin Noch.