Ob zur Versüßung des Sektempfangs oder als Late-Night-Snack zur Party: Eine Candy Bar auf der Hochzeit ist ein Highlight für alle Gäste. Was zu einer Candy Bar gehört, wie man sie befüllen kann und wo man eine Candy Bar für Hochzeiten mieten kann, gibt es hier im Überblick.

Was ist eine Candy Bar?

Der Begriff meint eine Bar voller Süßigkeiten, mit der man die Gäste auf der Hochzeit überraschen kann. Eine Candy Bar ist meist aufwändig dekoriert und bietet eine bunte Vielzahl an Süßigkeiten an. Häufig befinden sich die Leckereien in hübschen Gläsern, und die Gäste können sich selbst aussuchen, was sie essen möchten. Die Candy Bar kann sowohl beim Sektempfang als auch abends während der Party zum süßen Highlight für die Gäste werden.

Was gehört alles auf eine Candy Bar?

Alles, was gut schmeckt und hübsch aussieht. Eine ideale Mischung bieten süße und salzige Snacks. So sind neben Gummibärchen auch Salzstangen oder Cracker ein willkommener Snack für Hochzeitsgäste. Wer selbstgebackene Muffins organisieren kann, kann auch diese auf der Candy Bar platzieren. Bietet man seine Süßigkeiten in Gläsern an, sollten Zangen oder Schaufeln bereitliegen, damit die Gäste nicht mit den Händen in die Süßigkeiten greifen.

Candy Bar selbst machen

Obwohl man eine Candy Bar auch mieten kann, kann man sie für wenig Geld auch selbst gestalten. Dafür benötigt man nur einen Tisch, eine hübsche Tischdecke und passende Gefäße, in die man die Süßigkeiten füllen kann.

Candy Bar Ideen für die Hochzeit

Wer eine besondere Optik wünscht, findet im Internet zahlreiche Inspirationen für eine DIY-Candy-Bar. Auf einem alten Servierwagen lassen sich die Süßigkeiten wunderbar drapieren. Wer eine alte Klappleiter im Keller hat, kann diese hübsch anmalen und auf den Stufen farblich passende Bretter platzieren. Dann können auf mehreren Ebenen Süßigkeiten aufgestellt werden. Wer lediglich einen Tisch zur Verfügung hat, kann darauf beispielsweise alte Weinkisten stapeln und die Süßigkeiten in deren Innerem platzieren. Kleine Etageren sorgen für einen verspielten Touch.

Alternativ kann man ein Holzbrett bunt streichen und Halterungen für vorbefüllte Tüten anbringen. Diese Idee ist besonders platzsparend, da man das Brett einfach an die Wand lehnen kann und keinen zusätzlichen Tisch benötigt.

Auch eine DIY-Donut-Wall ist eine schmucke Ergänzung für die Candy Bar. Auf einem Brett müssen mehrere Holzstäbe angebracht werden, die später als Aufhängung für die Donuts fungieren. Das Brett wird hübsch angestrichen und optional mit einem Schriftzug verziert. Später werden je ein bis zwei Donuts auf ein Stäbchen gehängt.

Gut zu wissen: Online findet man zahlreiche Candy Bar Sets zu kaufen. Ob Süßigkeitenspender, Süßigkeitenständer oder ein Set aus Gläsern und Zangen – oft ergänzt durch eine hübsche Girlande.

Das Wichtigste: Die Süßigkeiten

Hier ist das Kredo: Alles, was schmeckt, kommt auf die Candy Bar. Besonders beliebt sind Gummibärchen jeglicher Art. Besonders auf Hochzeiten sind Gummifrösche eine lustige Idee für die Candy Bar – wie viele Frösche müssen die Gäste wohl küssen, um ihren Traumprinzen zu finden? Besonders hübsch sehen in Gläsern Fruchtkracher oder bunte Marshmallows aus. Gäste freuen sich außerdem besonders über Süßigkeiten aus ihrer Kindheit: von Brause-Ufos über essbare Armbänder bis zu Center Shocks. Auch Lollis sind ein Highlight für viele Hochzeitsgäste, denn wann hat man als Erwachsener zuletzt einen Lolli bekommen? Besonders schön kann man diese in einer selbstgebastelten Halterung platzieren.

Weitere Süßigkeiten für die Candy Bar auf der Hochzeit:

Popcorn

Muffins oder Cake Pops

Kinderriegel, Duplo oder Bueno

Schokoküsse

Schaummäuse

Saure Gummibärchen

Lakritz

Hitschies

Candy Bar für die Hochzeit mieten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Candy Bar zu mieten. Zum einen kann man die Bar als Möbelstück mieten: Das ist bei Hummel Blumen, bei Verzaubert oder bei Tischlein deck dich möglich.

Dann kann man Gläser, Etageren oder andere Dekorationselemente für die Gestaltung der Candy Bar mieten. Solche Deko-Artikel bieten Dienstleister wie Deko & Design, Kids im Glück, Kriesten Garten, Verzaubert oder Tischlein deck dich.

Oder man möchte die gesamte Candy Bar aus einer Hand. In diesem Fall braucht man sich um nichts Gedanken zu machen, denn der Dienstleister übernimmt die Organisation der gesamten Candy Bar für die Hochzeit. Diesen Service bieten im Raum Stuttgart beispielsweise Mein Traumtag, Kids im Glück, The Box, Dani's Candy Bar oder Candy Concept 0711.

Ob selbstgebaut oder gemietet, simpel und lecker befüllt oder extravagant dekoriert – eine Candy Bar wird auf jeder Hochzeit zum echten Hingucker und versüßt den Tag bis in die späten Abendstunden.