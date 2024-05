1 Im Labor wird analysiert, um welchen Erreger es sich handelt: Candida auris oder eine andere Pilzart. Foto: imago/Addictive Stock/Victor Torres

Winzig klein – und dennoch gefährlich: Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Hefepilz Candida auris. Wieso er sich ausbreitet und welche Gefahr von Pilzen generell droht, erklären zwei führende Experten im Gespräch mit unserer Zeitung.











Candida auris ist weltweit auf dem Siegeszug: Immer mehr Menschen stecken sich an. Auch in Deutschland findet der Hefepilz guten Nährboden. Doch was macht ihn so gefährlich? Wie infiziert man sich? Und welche Symptome löst er aus?