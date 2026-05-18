Mitten in Cannes droht der Canal+-Chef Maxime Saada 600 Filmschaffende zu boykottieren - darunter auch die Oscarpreisträgerin Juliette Binoche. Der Anlass: eine Petition gegen den umstrittenen Medienmilliardär Vincent Bolloré.
Cannes gilt als das glamouröseste Filmfestival der Welt. Doch in diesem Jahr überschattet ein handfester, französischer Kulturkampf den roten Teppich. Beim traditionellen "Brunch des Producteurs" zündete Maxime Saada (55), Vorstandschef des Medienkonzerns Canal+, eine Bombe: Er kündigte an, sein Unternehmen werde künftig nicht mehr mit rund 600 Filmschaffenden zusammenarbeiten, die eine Petition gegen seinen Hauptaktionär Vincent Bolloré (74) unterzeichnet haben. Darüber berichtet unter anderem die Zeitung "Le Monde".