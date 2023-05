1 In dieses Gebäude soll die Helene-Fernau-Horn-Schule samt Schulkindergarten einziehen – gegen deren Willen. Foto: Schumacher

Stuttgart - Vor gut drei Jahren haben sich viele Grundschuleltern in Stuttgart-Freiberg heftig gegen den zu langen Schulweg ihrer Kinder gewehrt. Bis zu 2,4 Kilometer sei nicht zumutbar, befanden Freiberger Familien – und schickten ihre Kinder nicht in den Ganztag nach Mönchfeld, sondern versuchten, sie in der Halbtagsklasse in Freiberg unterzubringen. Dort waren sie aber mittags unbetreut.