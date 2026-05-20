Campingurlaub clever planen: Vorsicht vor diesen Kostenfallen auf Campingplätzen

Camping gilt als günstige Option für den Urlaub, doch versteckte Nebenkosten können die Rechnung unerwartet in die Höhe treiben. Darauf sollten Urlauberinnen und Urlauber achten.
Camping wird von vielen Menschen oft als günstigere Alternative zum Hotelurlaub gesehen. Tatsächlich trifft das in vielen Fällen zu, wer jedoch nur den Stellplatzpreis berücksichtigt, kann beim Auschecken eine unschöne Überraschung erleben. Neben der reinen Übernachtungsgebühr summieren sich auf vielen Campingplätzen Nebenkosten, die unerfahrene Camper bei der Planung schnell übersehen könnten.