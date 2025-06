Auf welchen Plätzen man direkt am See campen kann

1 Camping mit malerischem Blick auf den See. Foto: Shutterstock/ mervas

In Baden-Württemberg gibt es zahlreiche Campingplätze für einen erholsamen Urlaub. Besonders schön campt es sich direkt am See. Welche Campingplätze durch ihre See-Lage bestechen, gibt es im Überblick.

Mit direkter Lage am See überzeugen auch einige Campingplätze in Baden-Württemberg. Wo man einen Stellplatz am See bekommt und was die Plätze und Umgebung zu bieten haben:

Camping am Bodensee

Der Bodensee liegt sowohl auf deutschem Gebiet als auch in Österreich und der Schweiz. Rings um den See befinden sich zahlreiche Urlaubsorte, die jährlich viele Touristen anlocken. Der See bietet ideale Bedingungen zum Segeln, Windsurfen und Schwimmen. Ein Radweg führt auf 260 Kilometern einmal komplett um den See herum. Am Ufer finden sich zahlreiche Campingplätze als Ausgangspunkte für einen besonderen Urlaub.

Campingplatz Christian Nell

Malerisch zwischen Überlingen und Meersburg gelegen urlauben Camper auf dem Platz von Christian Nell. In ruhiger Lage wird hier am Überlinger See mit Blick über den Bodensee und auf die Alpen gecampt. Der Platz bietet direkten Zugang zum See und eine eigene Liegewiese.

Adresse: Zur Barbe 5, 88662 Überlingen

Fast 300 Menschen haben bereits eine Rezension für den Campingplatz bei Google hinterlassen und vergeben im Durchschnitt 4,4 Sterne.

Campingplatz Hegne

Camping direkt am Bodensee: Das ist beim Camping Hegne möglich. Hier finden Camper Stellplätze für Wohnmobil und Camper sowie Zeltplätze und Mietunterkünfte. Rund 54 Stellplätze können hier belegt werden. Die gepflegte Zeltwiese verfügt auch über Stromanschlüsse. Der Platz bietet nicht nur einen unvergleichlichen Blick auf den See, sondern obendrein noch einen eigenen Badestrand. Wer seine Freizeit nicht nur am Strand verbringen möchte, findet von Tretboot bis E-Bike alles im hauseigenen Verleih.

Adresse: Nachtwaid 1, 78476 Allensbach

4,4 Sterne vergeben über 1200 Rezensenten auf Google.

Campingplatz Schloss Kirchberg

Ob an Land beim Sonnenbaden, zu Wasser zum Schwimmen, Kanufahren, segeln oder SUP: Der Campingplatz Schloss Kirchberg besticht durch seine malerische Lage direkt am Bodensee. 120 Stellplätze stehen für Touristen zur Verfügung. Wer seinen Vierbeiner mit auf Reisen nehmen möchte, kann am eigenzäunten Hundestrand mit ihm spielen. Die Campinggäste freuen sich über einen privaten Badestrand mit großer Liegewiese sowie über zahlreiche Freizeitangebote von Tischtennis bis Volleyball.

Adresse: Campingplatz, Schloss Kirchberg 1, 88090 Immenstaad am Bodensee

Ganze 4,6 Sterne vergeben Camper durchschnittlich an den Campingplatz. Über 900 Rezensenten haben bei Google bereits eine Bewertung hinterlassen.

Campingplatz Seepark Fliesshorn

Der Campingpark Fliesshorn liegt direkt am Bodensee und besticht durch seine Lage mitten im Naturschutzgebiet. Die naturbelassenen Stellplätze bieten viel Platz für Wohnmobile und Wohnwagen, die Versorgungssäulen statten Besucher mit Strom aus. Die Zeltwiese liegt nahe den modernen Sanitäranlagen und nur einen Katzensprung vom platzeigenen Kiesstrand entfernt. Wer sich auf dem See richtig austoben möchte, wird im Kanu- und Wakeboard-Verleih ausgestattet.

Adresse: Am Fließhorn 1, 78465 Konstanz

Ganze 4,6 Sterne erhält der Campingpark online von seinen über 600 Rezensenten.

Campingurlaub am Schluchsee

Zentral im Schwarzwald gelegen, besticht der Schluchsee nicht nur durch sein blaues Wasser und seine wunderschöne Umgebung, sondern auch durch seine Nähe zu beliebten Ausflugszielen wie dem Feldberg oder der Wutachschlucht. Auch das Badeparadies Schwarzwald ist nicht weit entfernt. Naturfreunde und Wasserratten kommen hier voll auf ihre Kosten. Um den See finden sich zahlreiche Wander- und Radwege, während auf dem See Segeln, Windsurfen, SUP, Angeln und Tretbootfahren möglich sind. Auch eine Rundfahrt auf einem Ausflugsschiff ist für viele Urlauber ein Highlight.

Camping Schluchsee

Der Campingplatz am Schluchsee hat ganzjährig geöffnet und ermöglicht Campern mit rund 200 Stellplätzen einen wundervollen Campingurlaub am größten See im Schwarzwald. Der familienfreundliche Campingplatz ist ganz auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern ausgelegt und bietet neben Kinderspielzimmer mit Büchern, Lego, Autos und Barbies auch Kinderkino, Kinderschminken sowie Filz- und Spielnachmittage an. Auf dem Kinderspielplatz toben die Kleinsten auf Schaukeln und Kletterburg und buddeln im Sandkasten.

Adresse: Gewann Zeltplatz 1, 79859 Schluchsee

4,3 Sterne gibt es von über 1300 Rezensenten auf Google.

Naturcamp Schluchsee

In Aha am Schluchsee liegt das bei Naturfreunden beliebte Naturcamp Schluchsee. Zurück zur Einfachheit und Ursprünglichkeit finden Urlauber auf diesem Campingplatz und verzichten daher auch auf Übernachtungen im eigenen Camper. Autos dürfen lediglich zum Be- und Entladen auf den Platz. Im Umkreis finden sich zahlreiche Wander- und Radwege, auf denen sich die Natur wunderbar entdecken lässt. Spannende Erlebnisse garantiert der Kanuverleih, bringen die Segelboote und Paraboote.

Adresse: Naturcamp Schluchsee, Vorderaha 8, 79859 Schluchsee

4,2 Sterne vergeben die über 100 Rezensenten auf Google.

Camping am Titisee

In malerischer Umgebung im Schwarzwald liegt der berühmte Titisee. Hier erwartet Urlauber reine Luft, klares Wasser und dichte Wälder. Der See eignet sich hervorragend zum Segeln, Rudern, SUP oder auch Tretbootfahren. Rund um den See finden sich zahlreiche Wander- und Radwege und auch Mountainbiker können hier auf ausgewiesenen Strecken fahren.

Terrassencamping Sandbank

Am Südende des Titisees im Landschaftsschutzgebiet befindet sich das Camping Sandbank. 200 Stellplätze können Camper auf dem naturbelassenen Gelände belegen. Der Platz verfügt über einen eigenen Badestrand mit Liegewiese. Nach einem Sonnenbad und einer Abkühlung im See geht’s dann an den Kiosk für ein Eis oder ins Restaurant, wo man auf der Seeterrasse einen Kaffee genießen kann.

Adresse: Seerundweg 9, 79822 Titisee Hochschwarzwald

Knapp 1500 Rezensenten haben bereits Bewertungen auf Google hinterlassen und vergeben mit durchschnittlich 4,6 Sternen sehr gute Bewertungen.

Campingplatz Weiherhof

Naturcamping gibt es auch im Camping-Urlaubsparadies am Titisee. Auf 160 Stellplätzen verbringen Camper hier ihren Urlaub mitten im Schwarzwald. Die Stellplätze sind nicht parzelliert, liegen mitten im Grünen und sind nur wenige Meter vom Seeufer entfernt. Nach einem langen Tag am See verwöhnt das Restaurant seine Besucher mit leckeren Gerichten sowie Kaffee und Kuchen.

Adresse: Bruderhalde 25, 79856 Hinterzarten

Ganze vier Sterne vergeben Camper an den Campingplatz Weiherhof.

Campingplatz am Steinbacher See

In Schwäbisch Hall am Steinbacher See finden Camper auf der Suche nach Ruhe, Erholung und Kultur genau den richtigen Platz für ihren Urlaub. 33 Stellplätze für Touristen und 15 Zeltplätze stehen auf dem kleinen, aber feinen Campingplatz zur Verfügung. Erholung finden Gäste in der Natur und gemütlichen Ecken auf dem Platz, gesellig beisammen sitzen können sie auf den Grillplätzen, sportlich betätigen kann man sich an der Tischtennisplatte oder dem Basketballkorb.

Adresse: Mühlsteige 26, 74523 Schwäbisch Hall

4,3 Sterne bekommt der Campingplatz am Steinbacher See im Durchschnitt von rund 300 Rezensenten.

Campingplatz Waldsee

Im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald finden Camper den Campingplatz Waldsee. Der Waldsee in Fornsbach ist ein Badesee für die ganze Familie und liegt direkt am Campingplatz. Sowohl Dauer- als auch Touristikstellplätze sind vorhanden. Wer im Zelt übernachten möchte, findet ein Fleckchen auf dem Zeltplatz mit Stromanschluss. Im Umkreis finden sich Wander- und Radwege, man kann im See Baden oder die Villa-Frank oder das Schweizer Museum besuchen.

Adresse: Am Waldsee 17 in 71540 Murrhardt

4,1 Sterne erhält der Campingplatz Waldsee von knapp 500 Rezensenten auf Google.

Campingplatz Hammerschmiedensee

Der naturnahe und familienfreundliche Campingplatz der Familie Hug liegt direkt am Hammerschmiedensee und bietet rund 100 Stellplätze für Urlauber. Auf einem extra Gelände befindet sich der Gruppenzeltplatz mit genügend Platz für Gruppen und Zeltlager. Im Sommer wird fleißig im See gebadet, wer sich darüber hinaus wassersportlich betätigen möchte, kann hier Wind-Surfen, Tretboot oder Ruderboot fahren.

Adresse: Hammerschmiede 2 in 73453 Abtsgmünd

Ganze 4,5 Sterne vergeben die über 460 Besucher auf Google an den Campingplatz Hammerschiedensee von Joachim Hug.

Campingpark Breitenauer See

Umgeben von Weinbergen, mitten im Naherholungsgebiet können Urlauber hier direkt am Breitenauer See campen. Der See ist 40 Hektar groß und umgeben von einem See-Rundweg, der zum Joggen oder Radfahren einlädt. Buntes Freizeitprogramm finden Urlauber auf den Wander- und Radwegen sowie den Gewässer- und Walderlebnispfaden. Ballspiele, Tischtennisplatten und ein großer Abenteuerspielplatz laden kleine und große Spielkinder zum Toben ein. Auf dem Wasser können sich Urlauber mit Tretboot, Ruderboot oder Stand-Up-Paddle fortbewegen. Eine Verschnaufpause können Besucher im Seerestaurant am Ufer einlegen.

Adresse: Breitenauer See 2 in 74245 Löwenstein

Ganze 4,4 Sterne erhält der Campingpark Breitenauer See von seinen bisher über 1000 Rezensenten auf Google.

Erholungsanlage St. Leoner See

Am St. Leoner See urlauben Camper auf der Erholungsanlage St. Leoner See. Am Badesee ist eine große Liegewiese angelegt, der See lädt zum Schwimmen und die zahlreichen Spielplätze zum Toben ein. Auch Wassersportler finden hier ihr Glück, denn auf dem See lässt es sich wunderbar Wasserski fahren, wakeboarden, paddeln oder tauchen. Direkt angeschlossen gibt es einen Wassersport- und Angelsee. Hier können Besucher angeln aber auch surfen und segeln. Auf parzellierten Rasenstellplätzen können Camper hier mit Wohnwagen oder Wohnmobil übernachten. Wer mit Vierbeiner verreisen möchte, findet einen Stellplatz auf dem Hundecampingplatz. An den See dürfen die Hunde leider nicht. Gezeltet wird auf den Gruppen- oder Familienzeltplätzen.

Adresse: Am St. Leoner See 1 in 68789 St. Leon-Rot

4,4 Sterne vergeben über 2000 Besucher auf Google für den Campingplatz der Erholungsanlage St. Leoner See.

Campingplatz am Achernsee

Direkt am Wasser können Urlauber auf dem Campingplatz am Achernsee campen. Hier finden sich Zeltplätze, 200 Stellplätze für Touristen und 350 Dauerstellplätze. Zum Campingplatz gehört ein zehn Hektar großer Badestrand am Achernsee. Mitten im Schwarzwald zwischen Baden-Baden, Offenburg und Straßburg kommt hier richtig Urlaubsfreude auf. Kinder spielen auf dem Spielplatz nahe der Liegewiese und wenn Hunger aufkommt, können sich alle im Restaurant stärken und auf den Strand blicken. Dieser Campingplatz ist auch für Wintercamper geöffnet und kann somit ganzjährig besucht werden. Die schönen Pisten des Schwarzwald laden zur Abfahrt oder zum Langlauf ein.

Adresse: Am Campingplatz 1 in 77855 Achern

Über 1000 Rezensionen wurden bereits auf Google abgegeben und im Durchschnitt 4,1 Sterne für den Campingplatz am Achernsee vergeben.