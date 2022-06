9 Platzsparend, kinderleicht aufgebaut und überall einsetzbar: der Campingstuhl von Campwerk. Foto: Campwerk

Egal ob mit Auto und Dachzelt, Wohnmobil, Wohnanhänger oder Camper-Ausbau - wer zum Campingurlaub aufbricht, mag sich nicht mit zuviel und sperrigem Gepäck belasten. Die Bochumer Tüftler von Campwerk entwickeln daher Platzsparendes und Geniales wie einen beheizbaren Outdoorsitz.

Stuttgart – Es ist früh am Morgen, die Sonne geht gerade auf, der Blick über den noch nebelverhangenen See auf dem Campingplatz ist einmalig. Eine Tasse heißen Kaffee in der Hand haltend, kuscheln wir uns in unsere Campingstühle von Campwerk. Durch deren atmungsaktive Rückenlehne und gepolsterten Armlehnen fühlen wir uns fast wie im Fernsehsessel zuhause – auch bei längerem Sitzen. Unsere Thermobecher mit Kaffee finden Platz im Getränkehalter. Lästiges Bücken nach dem Getränk auf dem Boden oder umgekippte Tassen und Gläser gehören damit der Vergangenheit an.

Camper platzsparend packen

Selbst leidenschaftliche Outdoor-Fans, wissen die Entwickler bei Campwerk wie wichtig jeder eingesparte Zentimeter ist. Deshalb haben sie ihren Stuhl extra platzsparend und filigran konzipiert. Verstauen und Transportieren sind dadurch ein Kinderspiel. Der Aufbau wiederum erfolgt leicht und superschnell in nur wenigen Handgriffen. Mit 4,5 Kilogramm macht sich der Campingstuhl zudem schlank auf der Zuladungsliste.

Dass wir es trotz der morgendlichen Kühle auf dem Campingplatz angenehm warm an Rücken und Po haben, liegt an den mit den Campingstühlen kompatiblen, beheizbaren Outdoorsitzen der findigen Tüftler von Campwerk. Sie sorgen dank ausgeklügelter Infrarottechnologie für eine gesunde Wohlfühlwärme. Diese ist in drei Stufen regulierbar. Energie liefert ein Powerbank mit ordentlich Saft für bis zu sechs Stunden wärmende Behaglichkeit.

Campingsitz für einen warmen Rücken und Po

Die Outdoorsitze eignen sich prima als Ersatz für ein Stuhlsitzkissen, sind als Sitzheizung fürs Auto nutzbar, machen aber auch solo eine gute Figur: als bequeme Rückenlehne beim Angeln, im Stadion oder auf einer Wanderung, wenn Beine und Rücken schmerzen und nach einer Pause verlangen. Statt in gekrümmter Haltung auf dem Boden zu sitzen, einfach in Sekundenschnelle den Outdoorsitz aufklappen, die verstellbaren Spanngurte nach Belieben anpassen und zurücklehnen. Das Raffinierte dabei: der beheizbare Sitz muss nicht als zusätzliches Gepäck mitgeschleppt werden. Mit seinen gerade mal 1,5 Kilogramm ist er ein Leichtgewicht, das sich in eine Tasche verwandeln lässt. In deren vielen Seitenfächern haben Trinkflasche, Wechselklamotten oder Vesperbox Platz.

Dank seiner rutschfesten Unterseite kann der beheizbare Vieleskönner auch auf feuchtem Untergrund aufgestellt werden. Nässe kann ihm nichts anhaben und abwaschbar ist er obendrein. Wird das nächste Etappenziel des Campingurlaubs angesteuert, dann lässt sich der Outdoorsitz von Campwerk rasch zusammenrollen und platzsparend verstauen. Der innenliegenden Technik kann das nichts anhaben.

Stilvoll abhängen auf der Fahrt zum Camping in Kroatien

Damit aus Camping Glamping wird, haben wir neben den Campingstühlen und dem Outdoorsitz mit integriertem Wohlfühlprogramm die Hängematte von Campwerk ins Wohnmobil geladen. Nahezu an jedem lauschigen Plätzchen, das uns unterwegs spontan zu einer Rast animiert, zaubern wir sie aus dem Gepäck und spannen sie mit Gurten zwischen zwei Bäume. Besser abhängen und Pause machen auf einer langen Fahrt in den Urlaub, etwa an den Gardasee, nach Frankreich oder Kroatien, geht nicht.

Lichterkette für romantische Stimmung im Dachzelt

Obwohl – am Abend am Reiseziel angekommen, wird der Blick in die Sterne in der Hängematte oder im Dachzelt liegend noch stimmungsvoller, wenn unsere Lichterkette von Campwerk erstrahlt. 100 LEDs an einer zehn Meter langen Kette leuchten dann in sanftem Warmweiß wie Glühwürmchen und sorgen für eine romantische Atmosphäre.