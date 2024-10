Der Traum von Urlaub im eigenen Camper ist fest im Kopf verankert. Doch die Anschaffung und auch Haltung eines Wohnmobils sind kostenintensiv, obwohl das Fahrzeug meist nur wenige Male im Jahr genutzt wird.

Wer sich das Geld für die teure Anschaffung sparen möchte und trotzdem nicht auf den Campingurlaub verzichten will, kann ein Wohnmobil mieten. Welche Anbieter in Stuttgart Camper zur Vermietung anbieten, gibt es hier im Überblick.

Warum ein Wohnmobil mieten?

Es gibt verschiedene Gründe, die für die Miete eines Wohnmobils und gegen einen Kauf sprechen. Der zuvor aufgeführte Kostenaspekt ist der wohl schwerwiegendste Grund. Damit einhergehen eingesparte Lagerkosten für das Fahrzeug. Auch in puncto Wertverlust müssen sich Mieter keine Sorgen machen. Auch die Versicherungen für Wohnmobile stellen einen weiteren kostenintensiven Faktor dar. Bei gemieteten Campern ist die Versicherung häufig bereits im Mietpreis inbegriffen.

Viele Menschen träumen außerdem vom eigenen Camper und dem Campingurlaub, obwohl sie bisher keine Erfahrung mit Wohnmobilen gemacht haben. Wer das Campen im Wohnmobil erst einmal kennenlernen und austesten möchte, kann dies mit einem Mietcamper tun. So kann man auch herausfinden, welche Ausstattung man sich für den eigenen Camper wünscht.

Off-Campers: Wohnmobil mieten in Stuttgart

Bei Off-Campers in Ostfildern oder Weilheim können Campingfreunde ihr Zuhause auf vier Rädern ganz einfach mieten. Verschiedene Fahrzeugmarken, Größen und Modelle stehen zur Auswahl. Ob alleine, zu zweit oder auch zu viert – bei Off-Campers findet jeder angehende Camper ein passendes Modell für sich. Ab 65 Euro pro Tag sind die Camper zu haben, je nach Modell und Ausstattung. Manche Modelle verfügen über ein aufstellbares Dachbett und eine ausziehbare Kochstelle, andere haben eine integrierte Küche und wieder andere sogar eine Nasszelle mit Dusche und Toilette. Mit von der Partie ist auch eine Grundausstattung an Küchenequipment, ein Campingtisch mit zwei Stühlen, sowie Putzutensilien wie Spülschüssel, Wäscheleine, Besen und Wasserschlauch. Soll es noch mehr Ausstattung sein, kann diese kinderleicht im Buchungsprozess hinzugefügt werden. Hier kann individuell nach Bedarf aus Campingkocher, Fahrradträger, Reisetoilette, Deckenset, zusätzlichen Stühlen und Tischen, Kindersitzen, Handtüchern und Hängematte gewählt werden. Internet ist grundsätzlich nicht an Bord.

Off-Campers bietet zwei verschiedene Mietmodelle an. Option Eins ist für eine Mietdauer bis zu zwei Monate gedacht: bei dieser Standardmiete sind alle Kilometer bereits inklusive. Bei der sogenannten Abo-Miete, die sich für Camper empfiehlt, die länger als zwei Monate (maximal zwölf Monate) verreisen möchten, sind 2000 Kilometer pro Monat inklusive, im Anschluss kann man Kilometer nachbuchen.

Als Fahrer kann eine unbegrenzte Anzahl von Personen angemeldet werden. Wer seinen Vierbeiner mit auf Reisen nehmen möchte, wählt bei der Buchung des Campers die Option „Hundecamper“. Zusatzkosten fallen für die professionelle Reinigung im Anschluss an. Welche Länder zum Vertragsgebiet von Off-Campers gehören, können Interessierte auf der Webseite in den FAQs nachlesen.

Weitere Infos und Buchungsoptionen finden Interessierte auf der Webseite von Off-Campers.

Wohnmobil mieten: In der Nähe mit Roadsurfer

Bei Roadsurfer können Campingfans verschiedene Campervans und Wohnmobile mieten. Ab 65 Euro pro Nacht geht es mit dem günstigsten Modell los. Da der Anbieter international vertreten ist, werden Campingurlaube im Ausland einfacher. Der Camper muss nicht erst an das Urlaubsziel gefahren werden, sondern kann unproblematisch vor Ort geliehen werden. Wer in Stuttgart starten oder sich vor Ort informieren möchte, findet Roadsurfer in Korntal-Münchingen. Die Camper sind standardmäßig mit Navigationssystem, Klimaanlage, Heizung, Markise, einem Tisch und zwei Stühlen, einer Küchenbox, Gasflaschen sowie Wasserkanister ausgestattet. In der Küchenbox finden Mieter eine Grundausstattung für die Campingküche. Wer noch mehr Komfort wünscht, kann sich weitere Ausstattung dazubuchen. Zur Auswahl stehen beispielsweise weitere Stühle, Dachträger, Fahrradträger, Bettwäsche, Kindersitz und Campingtoilette. Wer auf das eigene Badezimmer nicht verzichten kann und will, findet bei Roadsurfer auch Modelle mit integrierter Nasszelle.

Welche Länder man mit dem gemieteten Wohnmobil bereisen darf, ist auf der Webseite von Roadsurfer aufgeführt. Wer seinen Camper für längere Zeit mieten möchte, kann sich das Abo-Modell des Anbieters ansehen.

Weitere Infos und Buchungsoptionen finden Interessierte auf der Webseite von Roadsurfer.

Camper mieten bei Freeway Camper in Stuttgart

Das Zuhause auf Rädern gibt es auch bei Freeway Camper zu mieten. In den Urlaub geht es schon ab 64 Euro pro Tag. Jeder Camper kommt mit voller Grundausstattung. Da jeder Mieter aber unterschiedliche Ansprüche und Bedürfnisse hat, können auch hier individuell Zusatzleistungen gebucht werden. Im Preis enthalten ist immer das Küchenpaket mit Töpfen, Geschirr und Besteck, Messern, Schneidbrett, Spülschüssel und weiteren Utensilien. Auch ein Campingtisch und zwei Hocker sind immer mit von der Partie. Wer weniger als 35 Nächte on Tour ist, hat alle gefahrenen Kilometer bereits im Mietpreis inkludiert. Es können beliebig viele Fahrer auf das Fahrzeug angemeldet werden.

Zusätzlich buchbar sind verschiedene Reinigungspakete, verschiedene Versicherungspakete, ein Bring- und Abholservice, eine Outdoorküche, Kühlbox, Komfort-Campingstühle, Bettwäsche, ein Extrabett, Campingklo, das Autarkie-Paket mit Powerstation und Solarpanel, Fahrradträger, das Hundepaket oder weiteres Familien-Equipment.

In welche Länder man mit seinem Mietwohnmobil reisen darf, kann man auf der Webseite in den FAQs nachlesen. Weitere Informationen zur Campermiete finden Interessierte auf der Webseite von Freeway Camper.

Camper mieten über Paul Camper

Paul Camper bringt Wohnmobilbesitzer und Campingbegeisterte zusammen und ermöglicht so Campingurlaube ohne eigenes Wohnmobil. Wohnmobilbesitzer registrieren sich und stellen ihren Camper zur Miete auf der Plattform ein. Der Anbieter selbst bietet Vermietern in Kooperation mit der Allianz einen passenden Versicherungsschutz für ihren Camper an. Wer einen Camper mieten möchte, sucht auf der Webseite nach seinem Startpunkt der Reise und findet Angebote von Privatpersonen. Interessiert man sich für einen Camper, bekommt man umfangreiche Informationen. Im jeweiligen Inserat kann man neben Bildern auch Fahrzeugdaten, Ausstattung, die Verfügbarkeit, Mietbedingungen, Preisgestaltung und Stornierungsbedingungen einsehen. Auch die Bewertungen früherer Mieter sind hier aufgeführt.

Weitere Infos finden Interessierte auf der Webseite von Paul Camper.

Wohnmobile mieten bei Roadfans

Mit Roadfans kommen Campingfans auf ihre Kosten. Der Anbieter stellt Mietern eine große Mietflotte zur Verfügung - ohne Mindestmietdauer und mit unbegrenzten Freikilometern. Wer länger verreist bekommt Rabatte. Auch hier sind alle Zusatzfahrer inklusive, die angemeldet werden. Ebenfalls kostenlos zur Ausstattung gehören die europaweite Pannenhilfe eine Gasfüllung, 30 Liter Frischwasser und Markise sowie Fahrradträger. Standardmäßig verbaut sind außerdem Klimaanlage, Tempomat und Fliegengittertüren. Auch die Fellnase darf natürlich mit in den Urlaub, in diesem Fall wird ein Aufpreis für eine aufwendigere Reinigung berechnet. Wenn es noch mehr Komfort sein darf, kann folgende Ausstattung hinzugebucht werden:

WLAN-Router

Küchenpaket

Campingstühle und Tische

Zusätzliche Gasflaschen

Bettwäsche muss selbst mit an Bord gebracht werden.

Damit der Urlaub entspannt starten kann, bietet Roadfans eine kontaktlose Übergabe des gemieteten Fahrzeugs an. Hierfür tritt man in seinem Kundenkonto die Buchung 15 Minuten vor Reisebeginn an. Im Übergabeprotokoll können Vorschäden dokumentiert werden. Ist dies erledigt, öffnet sich das Fahrzeug. Nach der Kontrolle des Innenbereichs und dem Abschluss des gesamten Protokolls lässt sich die Zündung des Wagens bedienen und der Urlaub kann starten.

Reisen darf man in alle Länder innerhalb Europas geografischer Grenzen und in außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der EU gehören, sofern keine Reisewarnungen bestehen. Alles Weitere ist in den Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) nachzulesen.

Weitere Informationen zum Anbieter und zur Wohnmobilmiete gibt es auf der Webseite von Roadfans.

BestFriendCamper: Wohnmobile für Camping mit Hund

Speziell Hundebesitzer können mit einem Wohnmobil von BestFriendCamper ihren Campingurlaub realisieren. Die Fahrzeuge sind speziell auf die Bedürfnisse von Hund und Herrchen zugeschnitten und lassen so keine Wünsche offen. Ganze zehn Wohnmobile stehen mittlerweile zur Miete zur Verfügung. Die Fahrzeuge sind extra für die Fellnasen konzipiert und verfügen so beispielsweise über eine Hundebox in der Heckgarage mit Fenster, Rampen fürs Ein- und Aussteigen, Außenduschen für die Hunde und Vorrichtungen zum Befestigen der Leine.

Je nach Saison und Modell gibt es das Wohnmobil ab 110 Euro pro Tag zu mieten. Inklusive sind ein Auslandsschutzbrief, 250 Kilometer pro Tag (bucht man 14 Tage, kann man unbegrenzt fahren), Versicherungen und ein Willkommenspaket für die Camper. Mit von der Partie sind außerdem die Küchenausstattung, ein Campingtisch plus Stühle, Gasflasche, Toilettenpapier, Kabeltrommel und ein Erste-Hilfe-Set für Mensch und Tier. Zusätzlich gebucht werden können ein Gasgrill, weitere Gasflaschen, E-Bikes, Bettdecke und Kissen.

Wer seinen Urlaub in einem hundefreundlichen Wohnmobil von BestFriendCamper antreten möchte, findet den Anbieter in Remseck am Neckar. Weitere Informationen zur Miete, den Wohnmobilen und zum Anbieter finden Interessierte auf der Webseite von BestFriendCamper.

PhilCamper: Camper-Spezialist in Stuttgart

Phil, der Kopf und das Herz hinter PhilCamper möchte einen persönlichen, individuellen und bequemen Campingurlaub ermöglichen – auch ohne eigenen Camper. Deshalb bietet er seinen Kunden verschiedene Camper für das ultimative Urlaubserlebnis. Vom Allround-Camper bis zum Glamping-Wunder werden Kunden hier fündig. Alle Camper sind grundsätzlich mit Küchenutensilien, Fensterverdunkelungen, vier Schlafplätzen und Bettwäsche (nach Absprache) ausgestattet. Für den Außenbereich sind Markise, Campingtisch mit vier Stühlen, Insektenschutz, Adapter, Gasflasche und Wasserschlauch mit von der Partie. Wer in der kalten Jahreszeit verreist, bekommt von Phil Winterreifen, einen beheizten Abwassertank, Gasheizung und Warmwasser sowie Thermoplatten (nach Absprache). Wer seine Räder gerne mit in den Urlaub nehmen möchte, kann diese auf dem Fahrradträger transportieren.

Angeholt wird der Camper nahe des Stuttgarter Flughafens. Wer mit den eigenen Auto unterwegs ist, kann dieses während seiner Camper-Reise bei Phil auf dem Parkplatz abstellen. Sollten unterwegs Fragen aufkommen, ist Phil erreichbar, denn die persönliche Betreuung wird hier großgeschrieben.

Gut versichert: mit dem Rundum-Sorglos-Paket von PhilCamper sind Urlauber komplett abgesichert und mit nur 250 Euro Selbstbeteiligung dabei.

Weitere Infos zum Anbieter gibt es auf der Webseite von PhilCamper.

Rent a trip: Einfach Camper mieten

„Ab in den Campingurlaub“ heißt es dank rent a trip. Vom gemütlichen Camper über das Familien-Wohnmobil bis hin zum Luxus-Wohnmobil können interessierte Mieter hier das passende Fahrzeug für ihren Urlaub finden. Auf der Webseite sind die verschiedenen Modelle mit Bildern, technischen Angaben und Grundrissen einzusehen. Ab 70 Euro die Nacht geht es los. Wer sein Wohnmobil bei rent a trip mietet, kann sich je nach Modell über zahlreiche Annehmlichkeiten freuen. Damit man im Urlaub möglichst viel entdecken kann, gibt es bei rent a trip Freikilometer. Wer die Urlaubsgegend mit dem Rad erkunden möchte, nimmt einfach sein Bike auf dem Fahrradträger mit. Der Vierbeiner soll mit in den Urlaub? Auf Anfrage darf auch der Hund mitreisen. In jedem Fahrzeug sind eine Dusche und ein WC verbaut – Privatsphäre ist also auf jeden Fall gegeben.

Optional können weitere Annehmlichkeiten hinzugebucht werden. Wird Geschirr benötigt oder ein Kindersitz für kleine Mitreisende? Wer seine Abende im Freien vor dem Camper verbringen möchte, kann zu einem einmaligen Mietpreis auch Campingmöbel wie Tisch und Stühle mieten. Ein Shuttle zum Flughafen nötig? Kein Problem – auch das übernimmt das Team von rent a trip gerne.

Info: Bucht man den Luxusliner sind sowohl Geschirr als auch die Campingmöbel automatisch mit dabei. Bettwäsche und Handtücher gehören nicht zum Service und müssen von Urlaubern selbst mitgebracht werden.

Weitere Informationen zu den Fahrzeugen, den Konditionen und Gebieten, die bereist werden dürfen, finden sich auf der Webseite von rent a trip.

My Vanture: Abenteuer mit gemietetem Wohnmobil

Auch der Anbieter My Vanture hat in Stuttgart eine Mietstation. Möchte man einen Camper mieten, kann man in der Suchmaske auf der Webseite einfach seinen Standort eingeben und den gewünschten Mietzeitraum einstellen. Angezeigt werden dann alle Fahrzeuge, die zum gefragten Zeitraum am gewünschten Standort verfügbar sind. Damit Mieter im Urlaub möglichst flexibel und frei sind, verzichtet My Vanture auf eine Begrenzung der Kilometer. Auf der Webseite findet sich eine Auflistung aller Länder, die mit dem Mietvan bereist werden dürfen. Möchten Mieter nicht ohne ihren Vierbeiner verreisen, darf dieser gerne mit in den Urlaub fahren. Ausgestattet sind alle Camper mit derselben hochwertigen Ausstattung, mit Campingtisch und Stühlen sowie einer Markise. Darüber hinaus können zusätzliche Camping-Pakete gebucht werden. Dazu gehören:

Küchen-Set

Fahrradträger

Bettwäsche-Set

Weitere Sitzmöglichkeiten

Der Campingurlaub kann hier bereits ab 47 Euro pro Nacht starten. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite von My Vanture.